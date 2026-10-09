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Georgie & Mandy Season 3 Premiere: Co-Creator Breaks Down Georgie's Standoff With Mary, Connor's Arrest, And That Unexpected Alliance

Georgie & Mandy Season 3 Premiere: Co-Creator Breaks Down Georgie's Standoff With Mary, Connor's Arrest, And That Unexpected Alliance

TVLine talks to Georgie & Mandy's First Marriage co-creator Steve Holland about the Season 3 premiere - Georgie and Mary's standoff, Connor's arrest, and more.

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