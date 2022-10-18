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Не только Шукшин: на Алтае назвали писателей с космическим уровнем таланта

Не только Шукшин: на Алтае назвали писателей с космическим уровнем таланта

Кто из уроженцев Алтайского края вошел в Британскую энциклопедию "Поэты ХХ века", был переведен и издан в Японии, США, Франции, Дании? А о ком знаменитый режиссер Юрий Любимов сказал, что "его дневники не только не скучны и не мелки, в них и впрямь целая эпоха нашего лицедейства, конкретности взаимоотношения культуры и государства, талантливых режиссеров и убогих чиновников, бездарных ремесленников от искусства и гениев"? Прототипом какого города в одном из произведений Федора Достоевского стал Барнаул? И, наконец, кто из барнаульских писателей был масоном? .

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