Девушке-сироте из Пряжи вручили ключи от квартиры

Жительнице Карелии вручили ключи от квартиры по программе поддержки детей-сирот. В Карелии продолжается реализация программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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