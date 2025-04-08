Тарпищев о шансах Овечкина сыграть за сборную России на Олимпиаде 2026 года: «Похоже, что будем играть»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что сборная России по хоккею имеет хорошие шансы сыграть на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
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