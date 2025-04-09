В ГД сочли более справедливым расчёт платы за вывоз мусора по количеству жильцов

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT отметил, что по стране действует два принципа расчёта платы за вывоз мусора: по количеству жильцов или по количеству квадратных метров.
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