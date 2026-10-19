Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На шоколадной фабрике «Гранд Отеля Европа», одной из старейших пятизвездочных гостиниц Санкт-Петербурга, выпускают около 2 т конфет в год и постоянно экспериментируют с рецептами.