Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

О провокации англичан в водах близ Крыма 23 июня, когда натовский эсминец Defender углубился на 3 км в воды России, свою точку зрения высказал российский востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
О провокации англичан в водах близ Крыма 23 июня, когда натовский эсминец Defender углубился на 3 км в воды России, свою точку зрения высказал российский востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
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