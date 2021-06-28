Последние новости

32 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    От говноеда забугорного русофоба АНальгина очередное дерьмо.Об остром ковиде ...
  • Андрей
    ублюдок, как и лукаГлава МИД Беларус...
  • Андрей
    горячий....эстонский....парень....Посла Эстонии не ...

Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

О провокации англичан в водах близ Крыма 23 июня, когда натовский эсминец Defender углубился на 3 км в воды России, свою точку зрения высказал российский востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх