“Trump Tower had just opened and The Art of the Deal was three years from publication when 38-year-old Donald Trump suggested he could negotiate Russian arms control better than Ronald Reagan,” the Associated Press reports.
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