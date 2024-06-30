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Офицер ВМФ: Мы уже сбивали американские самолёты, и мировую войну никто не начинал

Офицер ВМФ: Мы уже сбивали американские самолёты, и мировую войну никто не начинал

Объявить Черное море бесполетной зоной в одностороннем порядке не получится, но можно объявить его зоной долгосрочных учений, считает капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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