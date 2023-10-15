Украина сама себе парализовала коридоры доставки импортного топлива — ищут российское

Экономика Сейчас власти Киева активно ищут российское топливо. Трейдеры рынка Украины массово жалуются на фактическую заморозку большей части коридоров, по которым в страну попадают бензин и дизель от поставщиков.
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