СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инга Чернышова
    Тонкие сверла диаметром 1 см?Диверсанты со све...
  • Василий Целовальников
    Дай Бог, чтобы эта история, не осталась единичной акцией! А главное, подтверждается то, что в этой проблеме, виновны ..."Дядя Турал" прос...
  • nadir melikov
    занимаются ерендой и сваливаются на мигрантовПожары у Сбербанк...

"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил

"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил

"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил Не беглец, а любящий родственник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Неужели нельзя написать статью без ошибок? Хорошая статья, но грамматические ошибки режут глаз, не смог дочитать до конца. К великому сожалению, последние несколько лет это стало нормой.
Ответить
4 час.
Вячеслав Егоров
А почему в региональные проблемы вмешивается Глава СК? Чем занимаются чиновники на местах? Какие меры к ним принимаются за бездействие?
Ответить
3 час.
Василий Целовальников
Дай Бог, чтобы эта история, не осталась единичной акцией! А главное, подтверждается то, что в этой проблеме, виновны прежде всего, служители ЗАКОННОСТИ!!!
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх