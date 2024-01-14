"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил

Александр Неужели нельзя написать статью без ошибок? Хорошая статья, но грамматические ошибки режут глаз, не смог дочитать до конца. К великому сожалению, последние несколько лет это стало нормой.

Вячеслав Егоров А почему в региональные проблемы вмешивается Глава СК? Чем занимаются чиновники на местах? Какие меры к ним принимаются за бездействие?