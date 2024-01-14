"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил Не беглец, а любящий родственник.
"Дядя Турал" просит отпустить его домой, он не бежал от следствия в Азербайджан, а бабушку навестил
Комментарии
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Александр
Неужели нельзя написать статью без ошибок? Хорошая статья, но грамматические ошибки режут глаз, не смог дочитать до конца. К великому сожалению, последние несколько лет это стало нормой.
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4 час.
Вячеслав Егоров
А почему в региональные проблемы вмешивается Глава СК? Чем занимаются чиновники на местах? Какие меры к ним принимаются за бездействие?
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3 час.
Василий Целовальников
Дай Бог, чтобы эта история, не осталась единичной акцией! А главное, подтверждается то, что в этой проблеме, виновны прежде всего, служители ЗАКОННОСТИ!!!
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18 мин.
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