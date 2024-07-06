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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А.Белоусов всерьёз принялся ломать бюрократическую машину в армии

А.Белоусов всерьёз принялся ломать бюрократическую машину в армии

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Началось всё со встречи главы Минобороны РФ А.Белоусова с военными корреспондентами 10 июня 2024 года.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
А когда Попова из тюрьмы вытаскивать будете???
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14 час.
ВИ
Виктор Иващенко
👍
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13 час.
Лариса Голубицкая
Бороться с бюрократией начал ещё Сердюков, продолжил Шойгу?-новый анекдот что ли?
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8 час.

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