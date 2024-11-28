Подготовка к Новому году идет полным ходом в ЦПКиО 🎄🎄🎄 Все ближе и ближе открытие Резиденции Деда Мороза в Волгограде.
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Подготовка к Новому году идет полным ходом в ЦПКиО 🎄🎄🎄 Все ближе и ближе открытие Резиденции Деда Мороза в Волгограде.