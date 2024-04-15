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Бесславное завершение западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ

Бесславное завершение западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ

«Монгольская армия на марше». Иллюстрация журнала «Новый солдат»Ранее мы говорили о Западном походе туменов Субэдэя и Джэбэ, которые поначалу искали хорезмшаха Мухаммеда II, а затем, обойдя Каспийское море с юга, разгромили грузинскую армию царя Георгия IV, затем – лезгин, аланов, кипчаков.

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