НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

USADA о деле китайских пловцов: «Сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания. Их авторитет рушится на глазах у всего мира»

Независимый прокурор Эрик Коттье не нашел нарушений со стороны WADA в этом деле. «Отчет WADA, опубликованный сегодня прокурором Коттье, предоставляет спортсменам и всему миру некоторую дополнительную информацию, но, к сожалению, по-прежнему оставляет без ответа большинство важных вопросов, особенно когда речь идет о разрешении WADA Китаю спрятать 23 положительных теста на мощный препарат, повышающий спортивные результаты, под ковер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх