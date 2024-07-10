USADA о деле китайских пловцов: «Сегодняшнее WADA правит с помощью страха и запугивания. Их авторитет рушится на глазах у всего мира»

Независимый прокурор Эрик Коттье не нашел нарушений со стороны WADA в этом деле. «Отчет WADA, опубликованный сегодня прокурором Коттье, предоставляет спортсменам и всему миру некоторую дополнительную информацию, но, к сожалению, по-прежнему оставляет без ответа большинство важных вопросов, особенно когда речь идет о разрешении WADA Китаю спрятать 23 положительных теста на мощный препарат, повышающий спортивные результаты, под ковер.