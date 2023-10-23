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ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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Комментарии
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виктор климахин
всему  народу   вый ти     и  отпиздить    и  вышвырнуть   больше   не   один  черножопый  шакал   не  сунется    и  это    их  козырная  карта    что   их  не  трогают   вот  и  шакалят   суки   УБИТЬ   МИЛЛИОН  ДРУГОЙ    ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ    они  у  себя  дома  не  нужны   это  отбросы    в  своей  стране
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4 д.
нина сафронова
👍
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4 д.
леонид рыбаков
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВО  ЭТО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ . А  не ПРИЕЗЖИЕ . По вашему приедут с разных стран не аборигены и мы им за нас счет ужимая себе должны их облизывать ВЛАСТЬ ВЫ В СВОЕМ УМЕ .? Наверно в этой стране надо придумать себе другую национальность что бы ЭТА ЗАДОЛБАШАЯ ВЛАСТЬ своих услышала
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3 д.

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