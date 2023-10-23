ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

виктор климахин

всему народу вый ти и отпиздить и вышвырнуть больше не один черножопый шакал не сунется и это их козырная карта что их не трогают вот и шакалят суки УБИТЬ МИЛЛИОН ДРУГОЙ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ они у себя дома не нужны это отбросы в своей стране