Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.
ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов
Комментарии
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виктор климахин
всему народу вый ти и отпиздить и вышвырнуть больше не один черножопый шакал не сунется и это их козырная карта что их не трогают вот и шакалят суки УБИТЬ МИЛЛИОН ДРУГОЙ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ они у себя дома не нужны это отбросы в своей стране
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4 д.
нина сафронова
👍
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4 д.
леонид рыбаков
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВО ЭТО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ . А не ПРИЕЗЖИЕ . По вашему приедут с разных стран не аборигены и мы им за нас счет ужимая себе должны их облизывать ВЛАСТЬ ВЫ В СВОЕМ УМЕ .? Наверно в этой стране надо придумать себе другую национальность что бы ЭТА ЗАДОЛБАШАЯ ВЛАСТЬ своих услышала
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3 д.
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