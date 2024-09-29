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Ла Лига пожаловалось на твит фаната, призвавшего устроить «ксенофобскую» акцию на мадридском дерби. Он предлагал скандировать «Обезьяна» в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса

Сегодня «Атлетико» примет «Реал» в 8-м туре Ла Лиги. По сообщению Marca, Ла Лига внимательно следит за всем, что происходит вокруг воскресного матча на «Метрополитано».

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