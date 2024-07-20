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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» – главный фаворит РПЛ с вероятностью чемпионства 49,9%. ЦСКА – 2-й, «Локомотив» – 3-й (Opta)

«Зенит» – главный фаворит РПЛ с вероятностью чемпионства 49,9%. ЦСКА – 2-й, «Локомотив» – 3-й (Opta)

Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, опубликовала расклады на новый сезон чемпионата России.

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