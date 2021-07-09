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В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за COVID-19

В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое вводит масштабные ограничения для бизнеса и населения, а также полный запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

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