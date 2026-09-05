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В кастрюльке

93 подписчика

Подходит для любых начинок: хрустящее тесто на опаре с добавлением кефира и двойным отдыхом. Не впитывает масло!

Подходит для любых начинок: хрустящее тесто на опаре с добавлением кефира и двойным отдыхом. Не впитывает масло!

Если правильно подготовить и замесить тесто, то из него у вас получится приготовить разные варианты пирожков.

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