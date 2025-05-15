БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Спасибо, Хинштейн! Доведи начатое до победного результата! И спаси и сохрани тебя Бог!!!Хинштейн рассказа...
  • Людмила Полищук
    Сколько же глупостей в мусульманстве: вино, свинина - грех; собака- нечистое животное, даже одеждой нельзя прикасатьс..."Русский, забудь ...
  • Юлия Карасева
    Подмена понятий , муфтий походу неправильный  , вообще мигранты это то , что труднее чем от хохлов отбиться и из стра..."Русский, забудь ...

Как срывали, да не сорвали визит в Москву китайского лидера

Как срывали, да не сорвали визит в Москву китайского лидера

Фоном для переговоров Москвы и Пекина Запад сделал киевский ультиматум, обострение индийско-пакистанского конфликта и японскую провокацию Завершился триумфальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, особо подчеркнувшего, что это его одиннадцатый приезд в Россию, и российское направление – главное во внешней политике Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх