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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэт Боткин: «Лотерея драфта – это настоящий праздник для конспирологов»

«Если вам нравится раздувать теории заговора вокруг НБА – мол, лига подстраивает матчи плей-офф, результаты лотереи и прочее в угоду бизнес-интересам – то в понедельник вечером у вас был настоящий праздник.

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