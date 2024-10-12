Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Иркутске 12 октября

Автоавария произошла около пяти часов вечера 12 октября 2024 года. На улице Лермонтова в районе остановки «Институт МВД» автобус №480 столкнулся с автомобилем Nissan Terrano, который остановился на красный сигнал светофора.
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