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9 апреля 1946 года создана первая в стране «атомная» лаборатория

9 апреля 1946 года создана первая в стране «атомная» лаборатория

Совет Министров СССР в этот день принял постановление о создании Конструкторского бюро № 11 при лаборатории АН СССР, на которое была возложена задача разработать первую советскую атомную бомбу.

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