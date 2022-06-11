Факты Дня

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  • natalia pankova
    Боже,какой идиотизм😱😱. И эти люди руководят страной??Львовское ТВ: Рос...
  • Владимир Иванов
    Вся Россия хочет чтобы быстрее был уничтожен ОБЫКНОВЕННЫЙ - СОВРЕМЕННЫЙ ФАШИЗМ на Украине !!! К сожалению, мы потерял...Начали в Краснода...
  • СЭМЭН Иваницкий
    и сдадут!!! они же сццуки сццыклиыве((((Пошли на хитрость...

Хроники незримой войны

Про то противостояние, которому я собираюсь посвятить данную статью, пишут нечасто. Но она так же важна, как сражения на поле боя, мало того, от её исхода будет зависеть и военный результат ныне идущей специальной военной операции на Украине.

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