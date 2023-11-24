Редкие фото взрослых сыновей Бритни Спирс

Парни выросли красавцами Бритни Спирс Соцсети Сыновей певицы Бритни Спирс, 17-летнего Джейдена и 18-летнего Шона, сняли на Гавайях впервые с тех пор, как они переехали туда из Калифорнии с отцом Кевином Федерлайном три месяца назад.