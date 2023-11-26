Несмотря на проблемы со здоровьем, Дин Джуньху обыграл действующего Чемпиона Великобритании

Дин Джуньху шокировал поражением Марка Аллена, а Марк Уильямс победил Фаня Чжэнъи в 1/16 финала турнира UK Championship 2023, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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