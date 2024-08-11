The Economic Times: экс-премьер Бангладеш считает США причастными к ее отставке

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.
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