Малышев объявил победу кандидатов от ЕР в Крыму на выборах

В Крыму кандидаты от "Единой России" выиграли в трех округах на выборах в Государственную Думу. Юрий Нестеренко, Леонид Бабашов и Янина Павленко одержали победу, согласно данным главы избиркома Михаила Малышева, выборы прошли с 18 по 20 сентября.