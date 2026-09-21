Малышев объявил победу кандидатов от ЕР в Крыму на выборах

В Крыму кандидаты от "Единой России" выиграли в трех округах на выборах в Государственную Думу. Юрий Нестеренко, Леонид Бабашов и Янина Павленко одержали победу, согласно данным главы избиркома Михаила Малышева, выборы прошли с 18 по 20 сентября.
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