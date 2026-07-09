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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4% – Мбаппе побьет рекорд Фонтена по голам за один ЧМ. Килиану нужно забить еще 7 мячей

Букмекеры оценили шансы Килиана Мбаппе побить рекорд Жюста Фонтена по голам за один ЧМ. В 1958 году француз Жюст Фонтен установил рекорд, забив 13 голов на чемпионате мира в Швеции.

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