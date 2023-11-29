В Симферополе открылась выставка картин Вероники Шевчук

В Мраморном зале Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко состоялось торжественное открытие персональной выставки заслуженного художника Республики Крым Вероники Шевчук «Сквозь призму моей души».
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