Роскошь в «минималке»: Mercedes S-класса обзавелся самой бедной комплектацией

На китайском рынке Mercedes-Benz представил «S-класс для бедных» с 2,5-литровым моторомMercedes-Benz S-класса В основе этого флагманского автомобиля лежит шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который предлагает два варианта мощности: 313 л.