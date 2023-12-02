Роскошь в «минималке»: Mercedes S-класса обзавелся самой бедной комплектацией

На китайском рынке Mercedes-Benz представил «S-класс для бедных» с 2,5-литровым моторомMercedes-Benz S-класса В основе этого флагманского автомобиля лежит шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который предлагает два варианта мощности: 313 л.
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