Женщину заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею

Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Как сообщает The Sun, 69-летняя Амелия Барнем до сих пор не может получить деньги по последнему счастливому билету.
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