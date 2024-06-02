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Тарасов предостерег молодых футболистов от «бездумных» трат

Дмитрий Тарасов был игроком столичного «Локомотива» и зарабатывал большие деньги. Но время пика карьеры завершилось, и сейчас 37-летний спортсмен занимается медийным футболом и пытается предостеречь молодежь от повторения его ошибок.

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