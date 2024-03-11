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Дженнифер Энистон засветила на пальчике огромное кольцо, похожее на помолвочное

Дженнифер Энистон засветила на пальчике огромное кольцо, похожее на помолвочное

С момента расставания с Джастином Теру прошло уже 6 лет, так что, самое время снова выходить замуж. Естественно, что самые яркие и самые обсуждаемые в мире отношения у Дженнифер Энистон были с Брэдом Питтом, так что, когда в феврале 2018 года Джен объявила о расставании с Теру, а Питт находился в свободном плавании, то поклонники этой пары зажали кулачки.

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