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ИА Регнум

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Четыре жителя ЛНР погибли, трое ранены в результате массированной атаки ВСУ

Четыре жителя ЛНР погибли, трое ранены в результате массированной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Луганской Народной Республики, есть погибшие и раненые.

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