Юные нижегородские айтишники стали финалистами ИТ-проекта в Санкт-Петербурге

Сразу четверо школьников из Нижегородской области вошли в число лучших участников всероссийских образовательных программ «ПАЗЛ-программирование» и «КОД», финал которых прошёл в Санкт-Петербурге с 11 по 17 мая.
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