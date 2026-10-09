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Свердловские казаки нашли неожиданное применение Dota 2 и Counter-Strike

Представители казачества Свердловской области выступили с инициативой использовать тактические командные компьютерные игры Counter-Strike 2 и Dota 2 для начальной подготовки казачьей молодежи к реальным боевым условиям.

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