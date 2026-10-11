Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые проследил, как меняются водяные облака на коричневом карлике

Наблюдения продолжительностью 11 часов позволили отделить изменения облачного покрова от процессов, которые поднимают газы из глубоких слоёв атмосферы Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые непосредственно подтвердили, что водяные облака на другом небесном теле меняют толщину со временем.
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