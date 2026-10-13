На что были способны уникальные советские подлодки проекта 940 Когда речь заходит о советских и российских подводных лодках, то в первую очередь вспоминают о каких-нибудь стратегических ракетоносцах на атомном ходу.
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