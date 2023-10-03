Вернется ли тепло и когда выпадет снег: карельские синоптики дали прогноз на октябрь

Карельские синоптики сделали прогноз на октябрь. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, октябрь 2023 года ожидается на 1,2℃ теплее климатической нормы, а количество осадков – близким к многолетним показателям и составит от 90 до 110% нормы.
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