Вернется ли тепло и когда выпадет снег: карельские синоптики дали прогноз на октябрь

Карельские синоптики сделали прогноз на октябрь. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, октябрь 2023 года ожидается на 1,2℃ теплее климатической нормы, а количество осадков – близким к многолетним показателям и составит от 90 до 110% нормы.