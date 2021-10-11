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Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой сторублевой купюры в конце 2022 года

Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой сторублевой купюры в конце 2022 года

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Новая сторублевая купюра поступит в обращение в заметном количестве к концу 2022 года, об этом "Известиям" сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.

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