Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой сторублевой купюры в конце 2022 года

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Новая сторублевая купюра поступит в обращение в заметном количестве к концу 2022 года, об этом "Известиям" сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии