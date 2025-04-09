Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Европа придерживается ценностей Талмуда»

Чётко и ясно."Тут комментировать — только портить", - заметил координатор Русской Общины, ведущий телеканала "СПАС" (+ политобозреватель, военный корреспондент) и ГРК "Радио России", преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев.

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