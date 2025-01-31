Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, обвиняет в начале конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена, позднее виноватыми будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.