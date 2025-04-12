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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Zenless Zone Zero появится на Xbox уже этим летом. Кроссплей и облачные технологии на м...

Zenless Zone Zero появится на Xbox уже этим летом. Кроссплей и облачные технологии на м...

Zenless Zone Zero появится на Xbox уже этим летом. Кроссплей и облачные технологии на местеРазработчики Zenless Zone Zero сообщили о том, что игра выходит на Xbox в июне с адаптацией под возможности консолиЧитать дальше → источник#Xbox #Zenless_Zone_Zero.

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