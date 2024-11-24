Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 70-летием режиссера Эмира Кустурицу и наградил его орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.
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