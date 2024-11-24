Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    В Британии разрушить завод по производству ракет Storm Shadow, а в Лондоне точечно УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ военные объекты, ну...В Кремле назвали ...
  • Виктор Луговой
    Пусь их греють фиолетовые шапочки, и тьху на русские дрова без молекул демократии. И пусь получають красный диплом по...Что пригодится фи...

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом Серафима Саровского

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 70-летием режиссера Эмира Кустурицу и наградил его орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх