Правила железнодорожного движения. GR и лоббисты против демократии на сети РЖД: Vgudok выслушал тревожные голоса рынка, ждущего стабильности от новой версии ПНД

Уже в сентябре руководству РЖД по поручению правительства придётся привести в соответствие с новой редакцией документа временные правила определения очерёдности перевозок грузов, действующие сейчас вместо Правил недискриминационного доступа к ЖД-инфраструктуре.
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