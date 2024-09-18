Внимание! Говорит Екатеринбург! Пока враг рвется к Москве, к сердцу нашей родины. Пока наш фронт колоссальными усилиями сдерживает Армию США-НАТО, в то время когда рвутся снаряды и поезда сходят с рельс.
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Внимание! Говорит Екатеринбург! Пока враг рвется к Москве, к сердцу нашей родины. Пока наш фронт колоссальными усилиями сдерживает Армию США-НАТО, в то время когда рвутся снаряды и поезда сходят с рельс.
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