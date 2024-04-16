В Верховной Раде пожаловались на пророссийскую позицию Индии

Известия/Тарас Петренко У Украины нет контактов с Индией из-за пророссийской позиции этой страны. На это пожаловался глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
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