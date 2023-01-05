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«Парад самодовольных, бесхарактерных, бездушных и погрязших в бездарности парней». Фанаты «Лиона» – игрокам после 0:1 от «Клермона»

Фанаты «Лиона» раскритиковали футболистов после поражения. 1 января команда тренера Лорана Блана дома уступила «Клермону» (0:1) в 17-м туре чемпионата Франции и занимает 9-е место в таблице.

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